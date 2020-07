Voor écht Mexicaans eten ga je naar Renesse: ‘Dit gaat buiten de gebaande paden’

Column Margot Verhaagen Dat was schrikken voor ons allemaal

5 juni Zul je net zien. Door drukte en andere plannen was ik al even een paar dagen niet bij mijn ouders geweest toen mijn moeder me belde. Ineens was het felle blauw van de lucht flets en stak er een ijskoude wind op toen ze me vertelde dat mijn vader onwel geworden was en naar het ziekenhuis was gebracht met de ambulance.