Voor die verrukkelijke vissoep rij je om naar Mineral in Sluis

Zeeuws eten Loverenda­le wordt in nieuw jasje gestoken, maar de peren smaken al vanouds

4 september OOSTKAPELLE - Tim Moerman is mede-eigenaar van Loverendale en eigenaar van boomgaard van Ter Linde in Oostkapelle. ,,Dit is de eerste biologisch-dynamische boerderij van Nederland. Loverendale bestaat al 95 jaar en is van oudsher een broedplaats voor nieuwe ideeën. Nu zijn we volop bezig om de boerderij in een nieuw jasje te steken en onszelf zo voor te bereiden op de toekomst waarbij lokale beleving voorop staat”, zegt Moerman.