Voor de ribeye van By Juuls rijden we met alle liefde een kwartier door Domburg

De strandstoelen liggen nog onder een dikke winterdeken en blijven daar voorlopig ook. Guur dat het is in Domburg in de eerste dagen van 2020. Toeristen denken daar anders over. Die zetten zelfs in de winter massaal koers naar het Walcherse kustplaatsje. Het is daarom zoeken naar die ene speld in de hooiberg. In Domburg bedoelen ze daar een parkeerplaats mee. Hoe lang doen we er over? Een kwartier, twintig minuten? En of we op de uiteindelijk secuur uitgekozen parking wel mogen staan, weten we eigenlijk ook niet.