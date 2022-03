Vis om van te watertanden bij ZieZo in Zoutelande

Zeeuwen boeken nu al hun kerstdiner: ‘Ons restaurant zit met kerst helemaal vol’

VLISSINGEN - Vorig jaar haalden we het kerstmenu af. Dit jaar kunnen we met kerst weer ouderwets uit eten. Mensen hebben lekkere trek, want bij restaurants lopen de boekingen nu al binnen. ,,Sterker nog, we zitten al helemaal vol”, zegt Cynthia van Tilburg, mede-eigenaar van restaurant Solskin in Vlissingen.

19 oktober