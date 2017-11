Vijftien ‘gouden ouden’ op menu bij De Gouden Bock

Terwijl we babbelen over slachten en portioneren, over de tijd dat onze ouders nog een vrieskist huurden in een centraal vrieshuis op het dorp, arriveren de ravioli met Noordzeekrab en pappardelle met wildzwijnstoverij. Na een veelbelovend begin krabbelen we wat aan de kantlijn. De porties zijn goedgekeurd door WeightWatchers, maar erger nog, je proeft haast geen krab meer door de knallende rode pepers in de ravioli. De saus is in microliters toegediend. Omdat de ravioli maar net gaar is, wordt het zo helaas een beetje droog en peperig.



De wildzwijnstoof is beter, lekker mals en vol van smaak, al wensen we ook hier iets meer vocht. Wel een fijne jagershap. De presentatie van de tarbot verbaast ons. De blanke vis is op zich perfect gegrild, hij ligt op een wit bord onder slierten witte knolselderij erg kleurloos te zijn.



Steeds meer restaurants geven gerechten een oosters tintje mee. Ook de Gouden Bock. Mijn uitstekend gegaarde coquilles moeten het doen met pittige Aziatische krabsaus en mousse van aardpeer. U begrijpt het al: de delicate smaak van de schelpdieren wordt ondergesneeuwd. Los van de wat duffe smaak van de aardpeer mis je ook iets krokants.



We prikken onderwijl in onze groene sla, twee minikropjes die zonder noemenswaardige dressing in een burgerlijk bakje hokken. We mogen per kropje 4 euro aftikken. Schraalhans lijkt even keukenmeester. Het dessert – een citroentaartje met meringue – is goed, al willen we wat meer citroen proeven als contrast met de machtige meringue.