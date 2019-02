Trendy swing in Molukse keuken

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Reünie

15 februari We hadden elkaar jaren niet gezien; het clubje vriendinnen waarmee ik op de lagere school zat en ik. Toch voelde het meteen weer vertrouwd toen we afgelopen week aan de lunch zaten om bij te praten. We hadden inderdaad veel te bespreken want als je elkaar al van zo lang geleden kent, ken je ook elkaars achtergronden en families.