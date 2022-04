Tonijn bij Katse Kaai is een soort sashimi XXL

,,Hoe hebben jullie ons gevonden?’’ Verbaasd kijkt chef-kok Kris de Wee op als we na het dessert zeggen dat we van de krant zijn. Logische vraag, een bezoek aan restaurant Katse Kaai op het uiterste puntje van Noord-Beveland ligt niet meteen voor de hand. Tenzij je watersporter bent. Dan is dit restaurant in de haven aan de Oosterschelde de aangewezen plek voor de ravitaillering.

Zeg maar gerust aanwaaien. In het anders zo sluimerende jachthaventje staat een stevige bries pal uit het oosten. Een ruw dobberend jacht trekt wild aan de lijnen. ,,Dat komt goed’’, zegt Kelly, de echtgenoot van Kris. ,,De eigenaar is in de buurt.’’ De kalmte die ze uitstraalt is tekenend voor het echtpaar. Midden in de lockdown in 2020 namen de twee het restaurant over. Vorig jaar zomer ging de boel open. Slechts vier maanden, om in december weer te moeten sluiten. ,,Maar je ziet het, we zijn er nog. We hebben het gered.’’