Tjap wui tsui mien: pareltje uit de Kantonese keuken doet het altijd goed bij Moy Fa in Axel

Tjap wui tsui mien is een wokschotel van ossenhaas, kip, grote garnalen en groenten. Moy Fa in Axel heeft het nu een jaar of tien op de kaart staan. ,,Het was een gerecht dat we altijd met familie en personeel aten”, vertelt eigenaresse Mary Liu. ,,Zoals de Nederlandse stamppot. Totdat vrienden kwamen eten en het zó lekker vonden, dat we besloten het in ons restaurant te serveren.” Je hoeft geen volleerd chef te zijn om de smakelijke schotel op tafel te toveren. ,,Maar het is best bewerkelijk”, waarschuwt Mary. ,,De bami moet krokant zijn. Daarom moet je dit gerecht direct serveren, anders wordt de mie een beetje klef. Net als een loempia, die moet je ook gelijk opeten.”