Tapas in Burgh-Haamstede, zoveel als je op kunt

RECENSIE Het enige wat dit goede restaurant nodig heeft, is een zoutquotum

7 april Milano is een klassieker in Zeeland restaurantland. De Italiaan Guiseppe Sala begon met zijn Nederlandse gade in 1960 een cafetaria annex ijssalon. Dat hij uit Milaan kwam, is een open deur. Inmiddels zwaait de derde generatie er de pollepel.