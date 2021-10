Suikermais is lekker en gezond tussendoortje

Verbeter de wereld, begin in de keuken!

24 september ‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf,’ is al een oude spreuk die inmiddels helemaal ingeburgerd is in de Nederlandse taal. Het is nog steeds is het een waarheid als een koe. Van origine kwam deze spreuk van de Bond Zonder Naam, die zo het gedachtengoed van naastenliefde wilden bevorderen. Destijds verspreidden ze hun gezegdes en motto’s via de Spreukenkalender.