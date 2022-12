State in Hulst is de terechte winnaar van de PZC award Restaurant van het Jaar 2022: elke hap is raak!

We zetten Van Laere en zijn team in de laatste aflevering van 2022 nogmaals op het podium. Een droom van een zaak, daar aan de Vismarkt in Hulst. Kleiner en stukken intiemer dan de voormalige Petrus & Paulushoeve in Lamswaarde waar State in 2019 de eerste stap zette. Een mooi licht interieur met comfortabele stoelen en banken, een open keuken zodat gasten mee kunnen gluren en een team dat van wanten weet.

Al in Lamswaarde proeft culinair recensent Bob Maes dat Van Laere een talent is. Hij mag dan nog jong zijn, hij bezit al een schat aan ervaring. Hij kookt onder meer bij Napoleon in Hulst, waarna hij snuffelt in de hogeschool van de gastronomie. Hij maak horecakilometers bij Edwin Vinke van De Kromme Watergang in Slijkplaat (2 Michelinsterren) en Jannis Brevet van Inter Scaldes (3 Michelinsterren) en Limburgse sterrenzaken Beluga Loves You in Maastricht en One in Roermond. De kennis en nieuwe technieken neemt hij mee naar Zeeuws-Vlaanderen, evenals zijn vriendin Joyce Oexeman die gastvrouw is bij State.