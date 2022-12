State, De Oesterbeurs, Capaco en Vert. Wie van deze vier gaat aan de haal met de PZC award Beste Restaurant 2022?

columnmargot verhaagen Het wordt weer tijd voor stamppot

Misschien vind ik deze tijd van het jaar wel het moeilijkste. Van de zomer zo pardoes de herfst in glijden en weten dat die zomer onomkeerbaar achter me ligt. Natuurlijk een warme dag hier of daar zal er nog wel komen, maar toch. In de ochtend is het bij het opstaan donker en de schemer komt steeds vroeger. Daarnaast was het afgelopen week gewoon koud en overwoog ik zelfs even om handschoenen aan te doen.

30 september