Stalletjes langs de weg; het is alleen een kwestie van stoppen #4

Zoals bij het stalletje, zeg maar gerust stal, van Carien en Bram Voogdt naast de molen van Retranchement. ,,Onze kraam bestaat al twintig jaar”, vertelt Carien. ,,We zijn iedere dag geopend en verkopen niet alleen groente en fruit van eigen teelt, maar halen drie keer per week in de buurt producten bij collega-telers. Daarom is het wellicht altijd zo druk en gezellig hier. Op zaterdagen is de prachtige molen open, en maalt Bram, die tevens molenaar is, meel dat verkocht wordt in het stalletje.” Ze geniet er zichtbaar van en is trots op ‘haar’ streekproducten. ,,Klanten vertellen over de recepten die ze maken en komen graag terug. Ik maak zelf jams, al was de bramenjam snel uitverkocht. Onze aardappelen, frieslanders, zijn door de zware grond ondanks de droogte, toch groot en goed van kwaliteit. Daar kun je lekkere friet van snijden en binnenkort komen de bruine bonen van eigen teelt. Daar is altijd veel belangstelling voor.”