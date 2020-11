Sangria van Sliertemie hebben ze zelfs in Spanje niet, ‘je hoeft er niet veel fruit in te gooien’

UIT ETEN Sushi Lushi in Bruinisse: Sushi ‘per boot’ bij je thuisbe­zorgd

16 oktober We kunnen even niet meer op restaurant, zoals de Vlamingen dat zo mooi zeggen. Afhalen en thuisbezorging van maaltijden blijven wel mogelijk. Zus Louise en broer Thomas Hagendijk uit Bruinisse zijn tijdens de eerste horecasluiting in dat gat gesprongen. Hun bedrijfje Sushi Lushi bezorgt Japanse hapjes aan huis.