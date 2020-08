Reusachtige carpaccio van Bistro Zeelandia in Colijnsplaat doet de kaken naar beneden vallen

Twee rasechte horeca-tijgers zijn ze, Kristel en Igor Douw. De uitbaters van het restaurant in de Voorstraat kregen de liefde voor het vak van huis uit mee. ,,Opa had een restaurant in België, ik liep met mijn moeder mee in de bediening", vertelt Kristel. ,,Mijn man werkte ook al lang in de keuken. Toen we elkaar ontmoeten, was ons verhaal direct geschreven.” Het koppel baatte een jaar lang Petit Bistro in de Hoofdstraat in Colijnsplaat uit, waar het furore maakte met een menu voor een tientje. In maart 2010 trokken Kristel en Igor in het voormalige Le Bras de Mer. Kristel: ,,Lang geleden was dat café-restaurant Zeelandia. We kregen de vraag de oude naam terug te brengen. We hebben er ‘Bistro’ voor geplakt, want zo kenden de gasten ons.”