Restaurant Grevelingen: Koninklijke kabeljauw op prachtige plek

Van de ene uithoek van Zeeland naar de ander, het is een reis. We tuffen al een uur als de bijrijder gekscherend vraagt of we geen visum hadden moeten aanvragen. Vlak voordat we het antwoord willen googelen (Bruinisse - visumplicht ja of nee?), zien we de eindbestemming. Gigantische windmolens torenen hoog boven de Grevelingen uit. Aan de boorden van het water schittert Restaurant Grevelingen. De wind heeft hier vrij spel, we waaien bijna uit onze schoenen, maar daar geven we weinig om. Bijna anderhalf uur daarvoor zijn we vertrokken bij de apocalyptische temperatuur van 38 graden. In het meest noordelijke deel van Zeeland is het tien graden koeler. ,,Is dit effe lekker dan gozert?”, horen we een Rotterdamse haar bijslaap vragen. Ja, dit is effe lekker dan gozert.