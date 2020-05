Restaurant de Baeckermat in Westdorpe vindt zichzelf opnieuw uit: voortaan bestellen met je mobieltje

De Baeckermat is een begrip in Zeeuws-Vlaanderen, daar aan de rand van Westdorpe. Omgeven door niets dan groen is het restaurant een hotspot voor fietsers. Ze stappen af voor een bak koffie, een snelle hap of uitgebreid diner. Tenminste, zo ging het vóór zondag 15 maart om 18.00 uur. ,,Die ochtend besloten we ’s avonds niet meer open te gaan. We wilden geen drukte in de zaak. Toen het personeel vertrok, had ik een moeilijk moment. Je weet niet wanneer je elkaar weer ziet”, zegt Esther Baecke, die samen met zus Judith het restaurant en de inpandige landwinkel bestiert. ,,We bouwen al twintig jaar aan ons bedrijf. Zoiets als dit hebben we nooit meegemaakt.”