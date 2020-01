Restaurant Casa do Carlos in Zierikzee is het beste surrogaat voor Portugal

Zeeland kent een select aantal Portugese restaurants. We kennen Infante in Vlissingen en Casa do Carlos in Zierikzee. De laatste krijgt vrijwel uitsluitend goede beoordelingen op reviewsites. Dus sturen we noordwaarts door de storm. In het stadje kan geen blind paard schade aanrichten: er is geen kip op straat. Ook Casa do Carlos aan de Melkmarkt is angstwekkend leeg. ,,Normaal heb ik vier, vijf tafels op een doordeweekse avond in januari, maar nu is het wel erg rustig’’, zegt uitbater Carlos do Mendonça, zoon van een Portugese vader en Nederlandse moeder. Toch wordt het deze avond beregezellig, maar daarover later meer.