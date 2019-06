Recensie Deu-Braek in Sint-Annaland: brasserie met puike vis

Goes-Sint-Annaland is, zoals oudere Zeeuwen wel zeggen, ‘een Bathse reize’. De tocht voert over de A58, de Oesterdam en door een agrarisch niemandsland in het hart van Tholen. Bij mooi weer een plezierig ritje, maar vandaag plenst het. Eenmaal in Stalland, de korte variant die taalluie Tholenaren benutten, zijn we er nog niet. De Deu-Braek ligt ten noorden van het dorp. Het is de laatste kans om te bunkeren, tenzij je wilt hengelen in de Krabbenkreek. In de regen lijkt ons dat geen feest.