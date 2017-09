Recensie De Loods in Kortgene: Niet swingen maar eten

EETRUBRIEKVeertig jaar terug was De Loods in Kortgene een vermaarde bar-dancing. Nu is het een restaurant, met een snufje sfeer van weleer.

De Loods was ooit een opslaggebouw voor graan. Logisch, het lag pal aan de landbouwhaven. Daarmee is hetzelfde gebeurd als met zoveel agrarische haventjes die overbodig werden door de bouw van de Zeelandbrug en de aanleg van dammen. In het ontsloten Zeeland moesten ze er iets mee. Veel werden omgetoverd tot jachthavens, die werden omzoomd door regiovreemde huizen en appartementen. Vaak verscheen er ook een hip restaurant bij.

Lees ook Bedwelmd door parfum, lam en tijm Lees meer

Volledig scherm Jan de Looff, eigenaar van De Loods © Mechteld Jansen Dat laatste gelukkig niet in Kortgene. De Loods staat er wel fris bij, met een breed en bepalmd loungeterras waarvoor ze zich in Domburg niet zouden schamen. Ook het parkeerterrein bestaat niet louter meer uit kinderkopjes, al zie je nog wel vakken met oude straatkeien. Talloze weekeinden parkeerde ik er mijn brommer. Dan praten we over de jaren zeventig, toen de loods nog een bedevaarts­oord was voor rockliefhebbers. De Loods was een tegenpool. Een donkere pijpenla met visnetten aan het plafond en een dansvloer waarop steevast een laagje bier stond. Grappig is dat ook nu nog de draaitafel en de kast met elpees op exact dezelfde plaats staan als veertig jaar terug.

Een tijdje heette de oude graanloods Het Kompas. Toen het horecastel Jan en Carla de Looff de zaak in 2010 overnamen, haalden ze de naam De Loods uit de mottenballen. Jan draaide ooit in De Loods en weet dat oudere jongeren of – beter – rijpe vijftigers precies weten welk vlees ze dan in de kuip hebben. Af en toe houden ze nog een seventies party.

Is er veel veranderd?

Jazeker, de bar staat op een andere plaats. Het meubilair in bruin en crème is eigentijds, net als het moderne haardvuurtje waar je je op loungebanken rond kunt scharen en een aantal vliegende schotels die als lichtbron dienen. Toch zie je ook sporen uit het verleden. De matzwarte verf op de muren, een verwaaide discobol en een plasbak die plaats biedt aan een kwartet volle blazen, knipogen naar die goeie ouwe tijd. Opmerkelijk – maar dat ligt ook aan de zonnige herfstdag – is het op een maandagavond best druk. ,,Gisteren hebben we nog honderd man teleur moeten stellen’’, zegt Jan. Kortom, de kassa rinkelt.

Hoe is het eten?

Volledig scherm Paling bij De Loods © Mechteld Jansen Zo vlak aan het water is het vis en zeevruchten wat de klok slaat. Ook de carnivoor komt aan zijn trekken. Onze attente, charmante serveerster – ‘nee geen naam, ik val vandaag in’ – wijst ons op de dagspecial: een wonton met zalm, wakame (zeewier) en soja. Natuurlijk testen we ook de vissoep, altijd een goede culinaire graadmeter. De soep is een bord vol, met scampi, rivierkreeftjes, mosselen en vis. Welke vis? Zalm en nog iets, maar dat is lastig definiëren als de pittige soep bijna een dikke machtige saus is. Gasten komen er speciaal voor terug, onderstreept Jan. Wij zien liever een minder calorierijke bouillon, maar dat is smaak. De soep is redelijk goed, net als de knapperige wonton. Er ligt een stukje roze ingelegde gember naast, alsook een schaaltje met Japanse soja. Het neigt naar een Aziatisch hapje, maar door de crème fraîche tussen de zalm hinkt het gerecht op twee gedachten.

Hoofdgerechten ook smakelijk?

De ‘verse’ coquilles kennen veel opsmuk. Ze zijn omwikkeld met tongfilet en afgetopt met tuinkruiden verrijkt paneermeel. De donkerbruine crumble is ons te dominant voor de timide smaak van de coquille. Ook de saffraansaus, met duidelijk een scheutje drank, dendert over de goed gegaarde vis heen. Er ligt ook een spies met drie scampi’s bij, samen met wat beetgare groente zoals lams­oor, broccoli en ‘stokkerige’ zeekraal. In de verte is er een hint van soja. Het is allerminst slecht, wel komen er heel veel smaken samen op één bord. In de tagliatelle met scampi’s van buuf knalt een rood pepertje na. Pikant, maar lekker. Wel stuiten we weer op onbuigzame zeekraal.

Nagerecht? De kingsize macaron met mangoijs is duidelijk ingekocht. We snappen het hoor. Dinsdag is de zaak dicht, dus dan moet maandag de koeling leeg zijn. Geen slecht ijsje trouwens, al is de aardbeiensaus nogal Tova. Niet echt rock ’n’ roll, maar goed, dat was veertig jaar geleden hè.