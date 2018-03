Puur en eerlijk eten bij Il Gallo

‘t Echte terrasweer blijft nog even uit. Daarom glippen we na een fijne strandwandeling binnen bij Il Gallo. Nu kan het nog, zomaar zonder reservering. Dat is in de zomer wel even anders. ,,Met het terras erbij hebben we plaats voor 220 personen’’, zegt gastheer Jarko Fierens. ,,Dan tel ik de pizzeria hiernaast mee. Die hoort ook bij de zaak.’’