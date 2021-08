Pier 7 is een belevenis: eten met je voeten in het zand

Als we op maandagavond door het zand naar het half op het Badstrand en half onder de boulevard gebouwde restaurant banjeren, krabben we onze kruin. Het restaurant zit vol, buiten ‘chillen’ tientallen gasten op loungebanken. Het toeristisch hoogseizoen is nog niet voorbij, signaleren we. Pier 7 noemt zich ‘zandpaviljoen’ en dat is een understatement. Het strandzand reikt tot onder de overkapping. Een glazen wand moet voorkomen dat gasten bij stormvloed natte voeten krijgen. Je kunt er ook slapen in één van de zeven ‘beachrooms’. ,,Miami in Zeeland’’, grijnst mijn tafelheer.