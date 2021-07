Our Seaside serveert een verrukkelijke visburger

Vanuit Goes is het zo’n drie kwartier tuffen naar één van de mooiste strandpaviljoens in de Westhoek. Het weer is wisselvallig, met dan weer zon en dan weer een donkere wolk, maar dat heeft een voordeel. Op het parkeerterrein aan de Rampweg is volop plek. Met 2,65 euro per euro is het voor de gemeente een genereuze melkkoe, stellen we mokkend vast. We kopen vijf uur. Nog voor de eerste hap ben je dan al 13,25 euro verder.