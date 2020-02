Op een stormachtige avond blaast Etablissement 1880 ons omver

Vrouwelijke topchefs, ze zijn er heus. Ana Roš van het vermaarde Hiša Franko in Slovenië. Margot Janse, die gasten haast tot waanzin dreef met haar creaties in The Tasting Room in Zuid-Afrika. Zeeland heeft Riet Kint, chef van Kint & Co in Paal. En verder? Het lijkt alsof de vrouwen in de luwte werken, alsof hun mannelijke collega’s veel meer de schijnwerpers opzoeken. Die zie je op tv en in de boekenwinkel. Vreemd toch? Vanavond leggen we ons lot in de handen van Mariëlla Jongman, chef van Etablissement 1880 in Groede. Op een winderige zaterdagavond blaast ze ons omver.