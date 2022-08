Ondanks zweetsokken, slingerende troep en het feit dat hij hier de voorkamer heeft geconfisqueerd, geniet ik er maar van.

column margot verhaagenHet moet niet gekker worden maar we zijn thuis weer even compleet. De oudste Man heeft hier tijdelijk zijn intrek genomen in afwachting van een verhuizing naar de hoofdstad, dus is hij weer even onder moeders vleugels.