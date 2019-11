Oerklassieke gerechten en een bak gezelligheid bij De Zwaan in Philippine

Er zijn van die restaurants waar je je direct thuis voelt zodra je over de drempel stapt. Dat gevoel hebben we bij café-restaurant De Zwaan in Philippine. Het zal onze Zeeuws-Vlaamse, bourgondische inslag wel zijn. Je komt de zaak binnen via het cafégedeelte en een bak herrie wordt deze zondagavond direct over je uitgestort. De voetballers van de plaatselijke trots zitten aan de toog, schouderklopjes worden uitgedeeld, een traantje weggepinkt, het leven gevierd. De Klassieker, die we vandaag juist proberen te mijden, is op tv. Er wordt geroepen, gelachen, gezongen, gedanst in het bruin café. Het is een georganiseerde chaos. Heerlijk.