Niet naar het restaurant met kerst? Coquilles van De Wig in Renesse eet je gewoon thuis

Vier gangen, brood en friandises voor bij de koffie. Als de gasten niet naar De Wig kunnen komen, gaat de Wig naar de gasten. ,,We gaan ervan uit dat we niet open zijn met kerst”, zegt eigenaar Jimmy Verboom, ,,maar we willen wel iets doen. De sfeer en de kwaliteit van ons restaurant kun je nu in huis halen.” Want met afhalen is veel meer mogelijk dan, zeg, gefrituurde hapjes. ,,In ons menu zit bijvoorbeeld zachtgegaard Iberico-vlees. En ons signatuurgerecht: hand gedoken coquilles met aardpeer, gepekelde ui en een vinaigrette van sambai-azijn, dat is een azijn van gefermenteerde ossenstaart. Een heerlijk winters gerecht, vol van smaak. Heel leuk om thuis eens te maken.”

Video helpt garneren

Wie de box bestelt, hoeft zich echter niet de hele dag in het zweet te werken. ,,De meeste voorbereiding doen we in onze keuken, de producten krijgen we kakelvers aangeleverd. Tachtig procent van het gerecht doen wij, thuis mag je er zelf de laatste hand aan leggen.” Via een QR-code krijg je een instructievideo te zien. ,,Daarop laten we zien hoe je het bord kunt dresseren. De gerechten zijn goed te doen, het vlees geven we bijvoorbeeld al met de juiste garing mee. Het zou leuk zijn als we foto’s van de gerechten op social media zien.” De boxen kosten 49 euro per persoon, maar zijn uit te breiden. Ze kunnen tot 20 december besteld worden en zijn af te halen op 24 en 25 december. ,,We bewaren ze in de grote koeling, want ik kan me voorstellen dat niet iedereen acht dozen in z’n ijskast kwijt kan.”

Volledig scherm Het terras van De Wig is leeg. © Sandra Schimmelpennink

Wow-factor

Afhalen is een primeur voor De Wig. Tijdens de lockdown in het voorjaar zag Verboom er geen brood in. ,,Het leek me weinig rendabel in een dorp van 1200 inwoners, ook nog eens zonder toeristen. En er waren al veel restaurants die wel bezorging of afhalen aanboden.” Bij Pintx Bar&Kitchen, na De Wig en The Italian Cuisine zijn derde zaak, kon je wel afhalen. ,,Pintx was net open, we wilden routine in de keuken krijgen. Dat sloeg heel goed aan en dat maakte nieuwsgierig.”

Verboom zinspeelt verder op een afhaalmenu met Aziatische hapjes voor Pintx en een brunchbox van The Italian Cuisine. ,,Elk restaurant heeft zijn eigen concept, dus het mag elkaar niet bijten. We willen laten zien wat voor bedrijf we zijn en iets uitstralen.” Zo ook met de kerstbox van De Wig. ,,Die gaan we echt goed verzorgen. Een rommelig pakket werkt niet. De wow-factor, daar gaan we voor.”

Volledig scherm Signatuurgerecht: Handgedoken coquille, bereidingen van aardpeer, gepekelde ui en vinaigrette op basis van sambai-azijn. © Nikki Ruyssenaars Photography