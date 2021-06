Naar recept van haar Italiaanse oma: Lucia Dessi uit Goes maakt polpette

Zeeuwse chocolade activeert het geluksge­voel

29 maart Wie heeft er niet ooit haaientanden gezocht in het Zwin? Er schijnen op de wereld maar een paar plaatsen te zijn waar je deze fossielen kunt vinden. Dat inspireerde Petra Pietersz-Schrier tot het maken van haaientandjes in een chocoladeversie. Inmiddels zijn ze een begrip en is haar bedrijf P&T Chocolate and Presents in Cadzand, dat ze samen met haar man Jimmy drijft, in binnen- en buitenland heel succesvol.