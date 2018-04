Naar Blur voor de stevige trek

Bijna namen we de kuierlatten. Op een doordeweekse avond in april ontbeert Dishoek elke vorm van gezelligheid. Sinds de bouw van Roompot’s Noordzee Residence Dishoek ontbreekt alle romantiek aan het ooit zo knusse pleintje. Daar komt nog eens bij dat het hier meer en meer lijkt op een toeristenfuik. Maar goed, badgasten willen kennelijk vlakbij het strand overnachten. En eten. Daarom opende Amadore aan dit plein Blur, restaurant, café, winkel en terras over de volle breedte van het pand.

Eerste indruk?

Gastvrouw Monika Vilniskyte zwaait haar arm door het luchtledige. ,,Kies maar een tafeltje.’’ Omdat het grand café uitgestorven is, hebben we de tijd. Gaan we bij de sfeervolle open haard zitten? Kiezen we voor een plek aan een hoge tafel, met uitzicht op de open keuken? Of liever toch maar bij het raam met uitzicht op de duinen? Op de zwartwitte tegelvloer hinkelen we eerst naar een vitrinekast vol wijn, olijfolie en pasta. Producten van de chef-kok, te koop voor thuis. En als service voor de toerist ligt er afgebakken brood om mee te nemen. Deze mix heet ‘blurring’. Een sjieke marketingterm voor grensvervagende mix van horeca en detailhandel. En ja, meteen ook een verklaring voor de naam van het etablissement.

Ga je ook nog eten?

Natuurlijk, daar komen we immers voor. Vanavond staat chef-kok Henny Merle in de keuken. Een zzp-er die via Chefs4Chefs, een bemiddelingsbureau voor de horeca, voor meerdere Amadore restaurants werkt. ,,Ik werk nu eens hier, dan weer daar. Er is voor gekozen deze zaak open te houden, ook in stillere tijden. En de vaste chef wil ook wel eens een dag vrij.’’ De kaart is overzichtelijk. Dat is slim. In de zomer loopt aan het eind van de dag het strand leeg en het restaurant vol. Dus kan je hier bijvoorbeeld even snel een pizza eten.,,Dit restaurant is op toeristen gericht. We maken alles op snelheid’’, zegt Henny later bij het afscheid. ,,Geen culinaire hoogstandjes zoals in andere Amadore restaurants, bijvoorbeeld op de boulevard in Vlissingen.’’

Wat komt er op jullie bord?

Volledig scherm Annetje, Ellen en Julia uit Tilburg waren een dagje uit en belandden bij Blur. © Lex De Meester Als voorgerecht kiest mijn tafeldame een carpaccio. Die smaakt. De plakken ossehaas zijn mals. Tussen de rucolasla, waterkers, tomaat, rode uiensnippers liggen pijnboompitten en kappertjes. Het geheel is besneeuwd met geraspte parmezaan. Zoet en zuur zijn in balans. Ik ga voor de gemarineerde zalm met kruidensalade. Die verrast positief. Het mootje vis is lauwwarm. Een laagje grove mosterd bovenop zorgt voor een knappertje. ‘t Pepertje in de kruidensalade komt van de waterkers. Als tegenwicht voor de volle zalmsmaak knijp ik een schijf limoen uit over de vis. De twee klodders crème fraîche laat ik onaangeroerd. De bikini moet immers over een paar weken weer aan.

De invalkok heeft het dus onder controle?

Dat lijkt zo. Tot de kabeljauw met Hollandse groenten en beurre blanc op tafel komt. Haricot verts, gehalveerde spruiten en broccoliroosjes zijn prachtig al dente, beetgaar. Als ik mijn tanden erin zet, bieden ze enige weerstand. Zo hoort dat. Dat is ook bij de kabeljauw het geval. En daarbij hoort dat juist niet. Een goeie moot witte vis valt in lamellen uit elkaar en is zo zacht als een klontje boter. Als ik vervolgens een ondefinieerbare rooksmaak ontdek in de beurre blanc, schuif ik het bordje van me af. Aan de andere kant van de tafel prikt mijn tafeldame in een zware pasta met zeevruchten en een vrolijke toef rucolasla. De zoete, roomsaus met Ricard moet de hartigheid van het zeefruit versterken. Een mislukte missie. De saus is zo machtig, als je die als ontbijt neemt, loop je zonder verdere ravitaillering gemakkelijk de Zeeuwse Kustmarathon. Tussen de saus en de pasta vinden we zwarte flinters. Hier is iets aangebrand. Als we dat melden, biedt onze gastvrouw ons koffie of thee van het huis aan.

En het dessert?

Een Finger Lickin’ Choco? Nou, wij willen onze vingers wel aflikken bij chocolade, chocolade en nog eens chocolade. Jammer dat de geurige chocoladeuitbarsting van de minivulkaantjes uitblijft en dat de black cookie crunch naar gemalen lavasteen smaakt. De vlezige, intens zoetzuur smakende frambozen en druiven op de rand van het bord brengen onze smaakpapillen weer in harmonie. Evenals de kop verse muntthee, het goedmakertje.