Vanavond hebben we zomaar zin in een lekker visje. Dus reizen we af naar het Vissershuis in Westenschouwen. Het is donderdagavond en opvallend druk: er klinkt een gezellig geroezemoes, tafeltjes worden meerdere keren verkocht. Het interieur is maritiem-chic: lampenkappen hebben een motief van echte mosselschelpen, reuzenvazen lijken begroeid met zeepokken. Er hangen fuiken aan de muren en een reuzenroer aan het plafond. Door de crème-witte basis oogt het geheel toch gebalanceerd en eigentijds. Achter in de zaak spotten we een extra zaaltje, wat een wachtruimte blijkt te zijn. Door het grote aantal persoonlijke begroetingen deduceren wij dineer-Sherlocks dat er veel terugkerende gasten zijn. Locals, maar ook toeristen.

Mick en Sylvia doen de bediening, samen met eigenaar Anco Taal. Met z'n drieën verzorgen zij een vol restaurant en dat verloopt bijna als een partituur. Vlot maar subtiel bewegen ze om de tafels heen, dames gaan altijd eerst. Wijn uitschenken gaat met een handje op de rug. De kaart is een dikke leren map vol keuzestress. Uiteraard is er veel vis: gebakken, gestoofd en gegrild. Op de kaart staan aanlokkelijke voorafjes als krabroomsoep, huisgemarineerde zalm en Portugese sardines. Maar ik heb haring gezien, en daar heb ik zin in. Er verschijnt een gul bordje haringstukjes in drie verschillende sausjes: dillemayonaise, kerrie- en tomatensaus. De eerste twee maatjes zijn lekker maar een tikje log. Unaniem vinden we de Hollandse Nieuwe in tomaat het lekkerst. De friszonnige saus past het beste bij de vette vis.

Eetvriend bestelt tonijncarpaccio. Hij zit met z'n hoofd bij sashimi en moet dus even omdenken als het gerecht verschijnt: de zachte plakjes tonijn worden daadwerkelijk gepresenteerd als rundvleescarpaccio. Met geraspte kaas dus, en pijnboompitten. Een beetje vreemd maar wel lekker, vooral door de kwaliteit van de tonijn. De bordjes zijn versierd met eetparafernalia die ons terugbrengen naar de vroege jaren '90. Kaapse kruisbes, zo'n oranje balletje in een lampionnetje. En plakjes carambola of sterfruit. Gelukkig ligt er ook een modernere touch op het bord: chuka wakame, zeewiersalade, gemengd met vrolijke paarse kiemen. Plakjes mango liggen naast knalrode schijfjes watermeloenradijs.

Als hoofdgerecht heb ik romige wokmossels besteld en ik vraag me af wat daar voor wijn bij past. "Je kunt een dikke Chardonnay nemen, of er juist een frisse Veltliner tegenaan gooien", grapt Anco. Het wordt de Steininger Grüner Veltliner, fruitig maar ook mineralig. Een fris contrast bij zilte roomsaus.

Het tafeltje naast ons vraagt het recept en dat doen wij na afloop ook. Het geheime ingrediënt is Manzanilla sherry, die een extra scheutje zeebries toevoegt. Als bijgerechten zijn er zachte gebakken aardappeltjes met spek die me aan mijn omaatje doen denken. Romige prei is er ook, en knapperige dikke frieten. Zonder mayonaise, helaas.



Mijn disgenoot bestelt het Trio Vissershuis, driemaal gebakken vis. Anco vertelt dat ze daar graag mee wisselen: liefst een bekende, een exotische en een verassingsvis. Zelf promoot hij graag makreel maar vandaag is het de pieterman. Die heeft hij vanochtend zelf schoongemaakt en dat is een heel werkje, door het giftige stekelkuifje van de vis. Geen wonder dat het beestje zich moet verdedigen, want lekker smaken doet ie zeker. We smullen ook van sliptong en vooral van goudgeel gebakken zonnevis. Die heeft een verfijnde smaak, een beetje richting garnalen.