Met zijn oude badjas aan, was mijn vader even heel dichtbij

Het was een warme dag en in de avond fietste ik naar het strand waar het ineens verrassend koel was door de wind. Zo koel dat ik, terwijl ik naar de zee liep, mijn badjas, of beter gezegd zijn oude badjas die in mijn strandhuisje hangt, aantrok. Zo was hij ineens even heel dichtbij. Misschien een raar verhaal, maar ik praat tegen die badjas alsof hij het zelf is. Alsof hij met me mee naar de zee loopt. De vriendin die erbij was, moest er om lachen maar ze begreep het volkomen.