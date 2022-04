Met FERM heeft culinair Hulst er een lieveling bij

Voor een van de meest Bourgondische steden van Zeeland, verandert er op culinair gebied weinig in Hulst. Dus áls er iets nieuws onder de zon is, zijn we daar natuurlijk direct bij. We stappen dus verwachtingsvol binnen bij brasserie FERM in de Gentsestraat, in het oude pand van Babbels (voor wie Hulst maar van een ding kent: já, het is tegenover de seksshop). Dat we een tafeltje hebben gereserveerd, blijkt een goed idee. De zaak puilt uit. ,,Dat is al sinds de opening begin deze maand zo”, vertelt eigenaresse en gastvrouw Claudia Serrarens. Haar partner Joost Matthijs is de chef. We leren hem vanavond kennen als een uitstekend kok die alles zelf maakt en wars is van kapsones. Een chef die tussendoor glazen staat te poleren, dat zie je maar zelden.