Marc Vos van De Houtzaagwerf maakt muziek voor de papillen: een rolmops met fluitenkruid

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Jarenlang plezier van de knaloranje Peugeot

29 maart Mijn jongste Man heeft zijn allereerste auto gekocht. Het is een kek karretje van een vriendin die er vanaf wilde, omdat ze een kampeerbusje kocht. Na een check bij onze garageman werd het zijn bezit. De auto is zwart, precies zijn kleur en is handig wanneer hij naar school in België moet of straks naar zijn stageadres in Cadzand. Al maakt hij er nu eerst even de blits mee bij zijn vrienden en mijn ouders.