Knetterverse vis en verrukkelijke sushi bij De Visbar in Domburg

Een beetje neuzen in Domburg levert altijd plezier op, vooral bij het bespieden van toeristen. Rokende mannen die plichtmatig posten voor winkels waar hun echtgenotes nog even snel een nét iets te duur topje scoren. Heren die flaneren met hun erg jonge nieuwe aanwinst aan hun zijde. En dan zijn er nog de echtparen die in opgepoetste klassiekers uit hun geboortejaar de milieuzone van hun Heimat omzeilen. In Domburg kan het allemaal. Maar vandaag laten we de toeristen links liggen. Vastberaden stappen we binnen bij De Visbar. Wij gaan Vis eten, ja vis met een hoofdletter.