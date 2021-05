Keukenprinsesje Janice (10) maakt aspergetaart: ‘Een eigen kookprogramma lijkt me wel wat’

videoAls kleuter vrat ze kookboeken. Ze keek geen tekenfilms, maar hing aan de lippen van bekende televisiekoks als Jamie Oliver. Geen wonder dat het meisje uit Goes zich al snel ontpopte tot een keukenprinses. Een aspergetaart bijvoorbeeld, daar draait Janice van Opbergen (10) haar handjes niet meer voor om. ,,Koken is mijn lust en mijn leven.”

Elke dag bindt Janice de keukenschort voor. Dan knutselt ze samen met moeder Bianca weer een heerlijke schotel in elkaar of experimenteert ze met een nieuw recept. ,,Eten boeit me al van jongs af aan. Vriendjes en vriendinnen keken tekenfilms, ik volgde liever kookprogramma’s. Ik ben een fan van Milushka en Jamie Oliver. Ook Masterchef vind ik geweldig. Je steekt er veel van op. Hoewel ik het meeste wel van mijn moeder heb geleerd.”

Volledig scherm Janice van Opbergen toont haar aspergetaart. © Marcelle Davidse

Wie denkt dat Janice zich beperkt tot cupcakes en appeltaart heeft het mis. Het Goese lekkerbekje lust bijna alles en wil alles uitproberen. Oesters, octopus, zilte groenten, overal zet ze haar tanden in. Paella is één van haar favorieten. ,,Dat aten we vaak tijdens vakanties aan de Spaanse kust. We hebben toen speciale paella-kruiden meegenomen. Sindsdien bereid ik vaak paella met kip en garnalen. Ik heb het ook een keer gemaakt voor een kookopdracht op school. De meeste klasgenoten kwamen met cupcakes aanzetten, ik was één van de weinigen met een hartig gerecht.”

Mama hoeft straks niet meer te koken

De familie is maar wat blij met het jonge kooktalent. Opa en oma bijvoorbeeld kregen een heerlijke taart voor hun gouden bruiloft. ,,Ik ben bijna elke dag aan het bakken. Taarten, appelbollen, soesjes, macarons, pasteis de nata, een Portugese zoete lekkernij. Het meeste geef ik weg aan familie en vrienden.” Moeder Bianca denkt dat het niet meer lang duurt voordat ze als chef wordt ontslagen. ,,Janice gaat steeds meer zelf doen. Binnenkort hoef ik niet meer te koken. En ach, als het mislukt, is er altijd nog de pizzabrommer!”

De aspergetaart die Janice voor deze rubriek bereidt, komt voort uit armoede. ,,Er was op een dag niks anders in huis dan asperges. Toen hebben we besloten daar een soort quiche van te maken. Dat is nu een klassieker in huis. Papa vindt het ook lekker.”

Of Janice ooit in een restaurant zal staan, is niet uitgesloten. Ze wil zich in elk geval verder bekwamen en haar recepten delen. ,,Een eigen kookprogramma zou ik ontzettend leuk vinden.”

Volledig scherm Aspergetaart à la Janice. © Marcelle Davidse

RECEPT: Nodig: 10 à 15 asperges, bladerdeeg, ontbijtspek, eieren, 150 ml kookroom, 100 gram geraspte kaas, bakboter, 1 eetlepel gedroogde bieslook, 1 theelepel zout, peper, paprikapoeder en kerriepoeder Bereiding: Vet de bakvorm in en bekleed die met bladerdeeg. Prik gaatjes in de bodem. Leg ontbijtspek erop. Kook de geschilde asperges 5 minuten (hangt af van de dikte), laat 10 minuten in pan staan met deksel erop. Meng eieren met de kookroom en de kruiden. Leg asperges in de schaal en voeg het eimengsel toe. Strooi kaas erover. Daarna 30 à 35 minuten in de oven op 200 graden.