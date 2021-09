Italiaanse verwennerij bij Da Roberto

Uit Eten Pier 7 is een belevenis: eten met je voeten in het zand

27 augustus Met je voeten in het strandzand je buik rond eten. En onderwijl tussen wuivende palmboompjes de zon in de Noordzee zien zakken. Alleen al daarom is Pier 7 in Vlissingen een attractie. Op het bord is het vaak net zo’n feest.