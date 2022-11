Italiaanse verrassing op Vlissingse Boulevard

We missen alleen een tv waarop een lokale voetbalwedstrijd wordt vertoond. Verder doet de inrichting van Don Giovanni ons sterk denken aan eethuizen in Italiaanse dorpen. Sober, zelfs een tikje saai. Liftmuziek uit de jaren zestig inspireert ook niet. Maar dan hebben we ook alle minpunten van vanavond genoemd. Verder niets dan lof. Ga er maar eens lekker voor zitten, dan nemen we je mee op een Italiaanse ontdekkingsreis op onze eigen Vlissingse Boulevard!

Don Giovanni is eerder een trattoria dan een pizzeria. Op de menukaart staan namelijk ook vlees-, vis- en pastagerechten. Hier wordt gekookt volgens het Italiaanse less is more principe. Niet teveel poespas, maar met verse ingrediënten van topkwaliteit. ,,Je hebt pizzabloem van een euro de kilo, maar goede durum tarwebloem kost al snel drie tot vier keer zoveel. En datzelfde geldt voor tomaten uit blik en mozzarella. Geloof me, dat verschil proef je.” Aldus eigenaar Jivan der Bedrosian. Samen met zoon Armen verzorgt hij de voorkant, de keuken laat hij over aan hun ervaren chef.