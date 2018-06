Infante: Eten in een Portugese enclave in Vlissingen

Dat treft. Lege stoelen op het terras van Infante aan de jachthaven in Vlissingen. En dat op een zwoele avond. Gelukzalig zakken we onderuit. Tot de eigenaar van het restaurant de pret verstoort. ,,Eten kan alleen binnen’’, zegt Eduardo Duante resoluut. ,,Een paar jaar geleden zat de zaak vol. Het terras ook. Tot het begon te regenen. Ik kon mijn gasten niet meer kwijt. Dat was erg vervelend. Bovendien vliegen hier nogal wat meeuwen.’’ Regen zit er niet in de lucht. Zeevogels die een hapje meepikken wel. Daar zitten we niet op te wachten. Dus we verkassen naar binnen.