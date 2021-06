In Paal valt de zomer op je lepel: pavlova met aardbeien van Paviljoen 't Schor

uit eten Hof van Holland in Tholen heeft gamba’s in kreeften­saus om voor om te rijden

12 februari Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijft deze krant chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Marja van Dijke van Hof van Holland in Tholen kookt gamba’s in kreeftensaus.