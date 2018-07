In de bearnaisesaus proef je kunde

Er was een tijd dat strandpaviljoens zich beperkten tot friet en frikandellen. Met mierzoete mayonaise en appelmoes uit een potje. Verse saté was een lot uit de loterij. Dat was het dan wel. Die periode is aan de kust van West-Zeeuws-Vlaanderen verleden tijd. Aan het strange, zoals de lokalo’s zeggen, zijn de laatste jaren moderne strandtenten als molshopen in het duingebied uit de grond gestampt. Vaak met een behoorlijke kaart, een robuuste inrichting en houten borden waar teksten als beach en relax op staan. Originaliteit is nooit ver weg.