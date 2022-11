Heerlijck tafelen in Stalland

Waar alle gasten deze woensdagavond vandaan komen, weten we niet. Maar het restaurant zit vol. Goed dat we hebben gereserveerd. Vanuit de regen en wind buiten lijkt het of we in een warm bad stappen. De gastvrouw is hartelijk, het interieur warm en knus.

In het 270 jaar oude pand zat altijd al een herberg, restaurant of café. Na een volledige renovatie hielp tv-kok Herman den Blijker bij de inrichting en het ontwikkelen van het restaurantconcept. Dat is goed gelukt. Interieur, bestek en servies; aan alle details is aandacht besteed. De tweepersoonstafeltjes staan voor ons alleen wat te dicht op elkaar. Even opzij kijken en je kijkt bij de buurman op zijn bord. Jammer, want alle grotere tafels staan mooi ruim opgesteld. Het voordeel is wel dat we met de buren aan beide kanten als vanzelf een gesprekje voeren.