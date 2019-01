Hard & Ziel verklaart de liefde aan streetfood

column marhot verhagen Fabeltjes­krant

10 december We woonden net in een nieuwbouwbuurt in een klein Zeeuws dorp. We schrijven de jaren zestig. Om ons heen woonden veel jonge gezinnen. Als een van de eersten in de straat hadden wij thuis een televisie. Zo kwam het dat veel kinderen met natte haren bij ons op de bank ‘voor het slapengaan’ naar de Fabeltjeskrant kwamen kijken.