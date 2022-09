Goed dineren aan het Veerse Meer bij restaurant Oranjeplaat

Restaurant Oranjeplaat zit in Arnemuiden. Zoek alleen niet in het vissersdorp zelf, maar ruim vier kilometer verderop aan de uitlopers van het Veerse Meer. Heel lang geleden kwamen we bij het vorige restaurant dat op Oranjeplaat zat. Dat was toen zo’n tegenvaller dat we twintig jaar hebben gewacht op een herkansing. Dit keer bevalt ons bezoek veel beter en hebben we een prima avond.

Het is niet druk op deze doordeweekse avond in het naseizoen. We eten binnen en kiezen één van de tweepersoonstafeltjes aan het raam en zakken heerlijk onderuit. Met het woord ‘stoel’ zouden we deze Chesterfield-achtige fauteuils tekort doen. Ze passen goed bij het interieur met veel donkerbruin hout. Een kwestie van smaak, maar wij vinden het wat oubollig. Simone en Frits Heinen namen de zaak over in april 2020. Coronastarters dus. Geen eenvoudige start: wel kosten maken maar weinig inkomsten. Dan is het nu alleen maar mooi om Frits te horen zeggen dat de omzet groeit. En dat begrijpen we na vanavond wel, want de prijzen zijn hier fatsoenlijk en de kwaliteit van het eten is goed.