Gezellig kokkerellen terwijl buiten de regen ruist

uit eten Jorran van Slot Oostende maakt 300 porties stoofvlees per week: ‘Koken met bier is heel interes­sant’

21 mei Ook nu de terrassen een paar uur per dag open zijn, blijft deze krant chef-koks een podium geven. In de rubriek Zeeland Eet in 2021 vragen we ze hun signatuurgerecht te bereiden. Jorran Musters van Slot Oostende in Goes maakt een echte klassieker: bierstoverij.