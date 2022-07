Fusion eten bij Bijts, de nieuwkomer op Plein 1940

Plein 1940 in Middelburg is de afgelopen jaren fors veranderd. De parkeerplaatsen verdwenen, zodat er een gezellig horecaplein is ontstaan met mooie nieuwe zaken. Veel Middelburgers weten het ‘Plein 40’ dan ook goed te vinden. Begin van dit jaar namen Sjoerd Dooge en Edwin Dingemanse, eigenaren van De Gespleten Arent, Steakhouse De Tamboer en Hildernisse over. Ze hebben een drukke tijd achter de rug, want in de afgelopen maanden richtten ze hun nieuwe restaurants Bijts en Barres in. Daarnaast moesten ze ook nog één team zien te maken van de bestaande én meeverhuisde Arent-medewerkers. Drie maanden na opening blijkt de keukenbrigade al prima op orde, maar kan de bediening nog wat sturing gebruiken.