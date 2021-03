Forza Italia: Janneke’s pollo con pesto

De aanwezig­heid van de heer Parkinson was onontkoom­baar

21 augustus Door geleidelijkheid van de dingen in het leven kun je sommige gebeurtenissen niet meer helder zien. Buitenstaanders of veranderingen zijn nodig om zaken weer in perspectief te zien. Zo is het ook met de situatie van mijn ouders. Vergelijk het met een pand dat ze tegenover je aan het bouwen zijn. Eerst denk je dat je niet aan het nieuwe uitzicht kunt wennen en verzet je je, vervolgens hou je per week de vorderingen bij en dan ineens is het klaar en lijkt het net of het er nooit niet heeft gestaan.