Fijn eten in de kas van Zilt51 in Zoutelande

,,Jij bent Frank niet! Ik heb zijn foto op internet gezocht.” Valt dat even tegen voor Melissa. Is daar eindelijk de man van de krant, ziet hij er heel anders uit dan verwacht. Desondanks zijn we welkom in Zilt51 in Zoutelande. Samen met compagnons Marco (chef) en Chelsea verzoekt gastvrouw Melissa deze krant in februari te komen eten. ,,We krijgen op Facebook van iedereen vijf sterren, maar willen weten wat een onafhankelijk iemand van ons restaurant vindt.” Gedurfd. Het tekent het vertrouwen van de drie jonge honden, die Zilt51 sinds een halfjaar bestieren.