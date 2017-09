Eten in vriendschap met groenten uit de daktuin

Kijk eerst eens even omhoog, als je voor deze grote zaak staat aan de Markt in Middelburg. Op het dakterras boven de luifel staan moestuinbakken, Oost-Indische kers draait zich sierlijk om bonenstellages heen. Langs het terras staan perenboompjes. Eind augustus werden die peertjes daadwerkelijk geoogst en kregen ze een waardig afscheid, met een pittig stukje blauwe kaas. Telen is hier geen gimmick: café-restaurant Vriendschap wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, groenten een hoofdrol geven en zo min eten verspillen. In kasten staan weckpotten vol groenten, gepekeld en gefermenteerd.



Als Middelburger zeg ik altijd ‘De’ Vriendschap. Maar dat mag niet van eigenaresse Connie de Lange, die in stijlvol fladderig zwart mee staat te serveren. Je eet en drinkt hier ‘in vriendschap’ en die vriendelijke sfeer is er zeker. De serveersters zijn vrolijk en kordaat en denken volop mee. Dat is zeer welkom vanavond, want mijn eetdame eet zowel gluten als lactosevrij. Als je vergaande dieetwensen hebt, hanteren veel restaurants dezelfde tactiek: ze deconstrueren een gerecht tot er iets heel verdrietigs overblijft. Eten puur als brandstof, niet meer als plezier. Maar vanavond kan zij gewoon van de kaart kiezen, omdat de focus toch al ligt op groenten en op kruiden.

Volledig scherm Koks Nicky Hamers en Mylo Mastbooms. © Oreel Ruben

Frisse knapperigheid

Ceviche bijvoorbeeld: vis gegaard in zuur. Een diep bord met plakken dorade, die kort in een badje met kombucha hebben vertoefd. Dat is een hip gefermenteerd brouwsel van groene thee en de kombucha-zwam. Een cynicus zou dit wellicht raar en veel te hippie vinden, maar de smaak is alles behalve geitenwollensok: frisse vis, puur in zoetzuur. Met mangochutney en snippertjes rode peper, versierd met venkelgroen en gele bloemblaadjes van de Oost-Indische kers. Doperwtjes, ook, die eigenlijk weinig toevoegen aan het gerecht. Behalve een paar gram extra groenten voor je groenvoerquotum. Dat quotum haal ik trouwens direct bij het voorgerecht. ,,Wie had de daktuin?”, vraagt Connie grappend. En ze serveert een bomvol bord met botersla. ,,Het lijkt veel, maar het is vooral veel lucht”, zegt ze erbij. Het is vooral veel frisse knapperigheid: stevige verse slablaadjes, pompoenpitten, een frisse dressing met flinters parmezaan, zure rode biet, zoete gele biet. Bovenop ligt een 64 graden ei, sous vide gekookt in de röner. Scheikundig eieren koken, sommige foodies gaan er helemaal op los. In 63, 64 of 68 graden, op instagram gepresenteerd met de hashtag ‘yolk porn’ erbij. We krijgen geroosterd glutenvrij brood waar zowaar echt smaak aan zit, flesjes kraanwater staan hier standaard op tafel. De wijnkeuze is prima: we proeven fruitige sauvignon blanc uit de Gascogne, die zure appel en limoen mooi mixt met tropisch fruit. En er is heerlijke biowijn van pinot grigio en cataratto, een frisdroge Siciliaanse druif.

Smaak is dik

Als hoofdgerecht krijgt mijn tafeldame twee dikke moten kabeljauw, bovenop grote plakken vleestomaat. Die zijn half gedroogd in de droogoven, samen met balsamicoazijn. De tomaten zijn stroperig zoet en smaken intens zonnig, de kabeljauw valt in sappige lamellen uit elkaar. Onder de vis proeven we nog geroosterde venkel, in een knalgroene dressing van basilicum. Het vlees dat hier op de kaart staat heeft gescharreld: melkkoe, lam en hert. En Livar-varken, lekker eclectisch bovenop een noedelsoep. De plakken varkensvlees zijn dun geschaafd, maar de smaak is heel dik: sappig vlees, stroop-achtige marinade en five spice, zodat er toch een oosterse connectie is. Het is alweer een volle kom, ultiem studentenvoedsel eigenlijk: massa’s eiernoedel en groenten in bouillon. Sprietige enoki-paddenstoeltjes, taugé en bimi, Japanse langsteelbroccoli. De paddenstoelenbouillon waar alles in drijft vind ik een tikje flauw. Als smaakhulpjes zijn er veel sesamzaadjes en een schepje kimchi, gefermenteerde pittige kool.

Geniaal

Dessert, dat zit er meestal niet in als je lactosevrij eet. Maar hier kun je als klein toetje een ijslollie bestellen, bevroren fruitmoes aan een stokje. Tafeldame is blij en ik ook, want ik hoef mijn dessert dus niet te delen: friszure hangop met zomerfruit, schotsen van meringue bestrooid met dragonpoeder. En heerlijk pittig ijs, gemaakt van gemberbier. Geflipt, geniaal. Hoewel Vriendschap ons keurig aan de groenten wil krijgen, voeren ze wel een uiterst decadente drankkaart. Het is een levensfilosofie die wij als Chardonnay-moekes wel waarderen. Zo staan er vijf dessertwijnen op de kaart en zelfs twee dessertbieren, van Dutch Bargain uit Groede. We proeven Siciliaanse dessertwijn van een muskaatdruif die Zibibbo heet. Dat klinkt snoezig en smaakt ook zo, friszoet en kruidig, naar kardemom.

Dit is een drukke zaak, op een toplocatie. Ze hadden al die moeite niet hoeven doen en ook gewoon voor no-brainers kunnen gaan, zoals carpaccio en saté. Maar ze geloven hier in hun missie: gezond eten laten stralen. Zodat je thuis misschien ook eens anders gaat koken. In Vriendschap, met moedertje Aarde. Sorry, het is de kombucha die praat. Of toch die dessertwijn.