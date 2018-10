Eten bij Seafarm in Kamperland: Zoetzilt, krokant en verfijnd

Een beetje visliefhebber weet het kronkelige weggetje naar Seafarm wel te vinden. Deze duurzame tarbotkwekerij annex proeverij is ontsproten aan het innovatieve brein van Adri Bout. De vis groeit op in zuiver water uit de eigen bron, eet gekweekte algen en krijgt geen antibiotica. Zes jaar geleden opende Seafarm een proeverij. Afgelopen winter is de boel verbouwd en in maart feestelijk heropend.



Het restaurant is lekker ruim. Zo'n proeverij in een industriële omgeving heeft wel wat. Toch vergt het inrichten van deze loods wat kunstgrepen. Om de lengte van de muur te breken, steekt halverwege de zaak de voorsteven van een houten schip de ruimte in. Halfronde banken met oranje velours moeten enige intimiteit suggereren. Van knusheid moet Seafarm het niet hebben. Naast het vrije uitzicht, draait alles bij de proeverij om vis, schaal- en schelpdieren.