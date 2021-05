Erik Bax avonturiert erop los met de Big Green Egg

COLUMN MARGOT VERHAAGEN Een venijnig staartje

16 april Laatst was ik een paar dagen met een vriendin wandelen naar en over Goeree-Overflakkee. Zo de Brouwersdam over te lopen is een feest van zee, strand en het gekrijs van meeuwen. Je weet meteen weer waarom het leven aan de kust zo mooi is. Heen liepen we via Goedereede naar Ouddorp en de dag erna weer terug langs de Grevelingen naar Zeeland. Hoewel Goeree zomaar een Zeeuws eiland zou kunnen zijn.